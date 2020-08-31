HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da EYP ile tuzaklanmış büyük mutfak tüpü ele geçirildi

Van’da EYP ile tuzaklanmış büyük mutfak tüpü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde 2 adet el yapımı patlayıcıyla (EYP) tuzaklanmış büyük mutfak tüpü ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Eşmepınar Mahallesi Govik mezrası kırsalında 30 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi.

Van’da EYP ile tuzaklanmış büyük mutfak tüpü ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde 2 adet el yapımı patlayıcıyla (EYP) tuzaklanmış büyük mutfak tüpü ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Eşmepınar Mahallesi Govik mezrası kırsalında 30 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde, önceki yıllarda BTÖ mensupları tarafından döşendiği değerlendirilen 2 adet EYP ile tuzaklanmış büyük mutfak tüpü ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
Ele geçirilen patlayıcı, güvenli bir şekilde imha edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
Özel okullarda indirim olacak mı?Özel okullarda indirim olacak mı?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da rafting yaptı, nehirde yüzdü
Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da rafting yaptı
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları! İdari izinli sayılacaklar
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Karabük'te koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Bir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Adalet Bakanı duyurdu! Yargıda 'e-duruşma' dönemi başlıyor
Bakan duyurdu! Yargıda yeni dönem başlıyor
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.