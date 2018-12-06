Van'da FETÖ'den aranan karı-koca yakalandı

VAN, (DHA) - VAN'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olup haklarında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yakalama kararı bulunan M.Ş.A. ve eşi H.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olup, haklarında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan arama kararı bulunan M.Ş.A.ve eşi H.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Daha önce bir yurtta görev yaptıkları belirtilen M.Ş.A.ve eşi H.A.'nın yakalanması için sokak ve güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.Ş.A ve eşi H.A.'nın Erciş ilçesi Vanyolu Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda saklandıkları tespit edildi. Apartmana gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan M.Ş.A.ve H.A. yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

