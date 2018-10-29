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Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında arama kararı bulunan 9 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Ekim 2018 günü 9 şahsın yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, ilimizde faaliyet gösteren özel dershane/eğitim kurumlarında ders aşamasında H.D, Y.S, F.Ş. ve F.E. ile N.T, B.T, R.T. ve N.Ö. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Van

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