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Van'da fuhuş operasyonu: 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

VAN merkez ve Gevaş ilçesinde polisin 11 adrese düzenlediği operasyonda, 'fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkân sağlama' suçlarından 14 kişi gözaltına alındı.

Van'da fuhuş operasyonu: 13 tutuklama

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkez ve Gevaş ilçesinde polisin 11 adrese düzenlediği operasyonda, 'fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkân sağlama' suçlarından 14 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Van merkez ve Gevaş ilçesinde kiralanan 11 evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, Van ve Gevaş'ta 'fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkân sağlama' suçlarından F.G., N.T., M.D., İ.Ö., İ.Ş., Y.K., R.K., F.K., N.S., S.T., N.D., T.Y., U.Y. ve C.F. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 35 kişiye ise 37 bin 240 TL idari para cezası verildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da fuhuş operasyonu: 13 tutuklamaVan'da fuhuş operasyonu: 13 tutuklamaVan'da fuhuş operasyonu: 13 tutuklamaVan'da fuhuş operasyonu: 13 tutuklama

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