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Van’da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ay süreli yapılan takip ve tespit sonucu düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca “Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme, Yer ve İmkân Sağlama” suçundan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince 2 ay süreli çalışma yapıldığı belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ay süreli yapılan takip ve tespit sonucu düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca “Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme, Yer ve İmkân Sağlama” suçundan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince 2 ay süreli çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Takip ve tespitler çerçevesinde ‘Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme, Yer ve İmkân Sağlama’ yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 4 Ocak’ta Van ve Diyarbakır’daki 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; Van’dan İ.D., Y.T., İ.M., N.A., E.Y., F.Ö., Diyarbakır’dan R.D. olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen F.Ö. cumhuriyet savcılığınca serbest, E.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest, İ.D., Y.T., İ.M., N.A. ve R.D. isimli 5 şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca, fuhuş yaptığı tespit edilen 27 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282’inci maddesine göre 28 bin 728 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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