Van'da gasp iddiası

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin aracını ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinden 30 Ekim'de Van'a gelen E.A, kız arkadaşı A.E. ile dışarıda vakit geçirdikten sonra A.E'nin İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'ndeki evine gitti.

Bir süre sonra eve gelen T.K, T.Ö. ve M.İ, E.A'yı darbettikten sonra bir depoya götürdü. E.A'nın aracını, telefonunu alan 3 kişi, E.A'nın hesap numarasından kendi hesaplarına 19 bin lira aktardı.

E.A'nın şikayeti üzerine, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu T.K, T.Ö. ve M.İ'yi gasbettikleri araç, hesaplarına aktarılan paraya ait dekont ile gasbedilen parayla alınan cep telefonuyla birlikte yakalayarak gözaltına alındı. E.A'nın kız arkadaşı da gözaltına alındı.

A.E, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen T.K, T.Ö. ve M.İ, "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı.

