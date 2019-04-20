HABER

Van'da geleceğin gazetecileri yetiştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

İpekyolu ilçesinde bir lisede mesleki ekipmanla donatılan stüdyoda temel gazetecilik eğitimi alan öğrenciler, geleceğin gazetecileri olmayı hedefliyor - Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Seçkin: - "Burada temel amacımız öğrencileri hayata hazırlamak. Bunu yaparken de dürüst birer gazeteci, fotoğrafçı olmalarını, iş ahlakıyla yetişmelerini sağlıyoruz" - Öğrenci Hasret Kanat: - "Daha önce burası bir sınıftı. Stüdyo haline getirildikten sonra gazeteciliğe merakımız daha da arttı. Diyafram ve enstantane ayarları ile makinelerin kullanılmasını öğrendim"

MESUT VAROL/ÖNDER ALTINAL - Van'nın İpekyolu ilçesinde bir lisede mesleki ekipmanla donatılan stüdyoda temel gazetecilik eğitimi alan öğrenciler, geleceğin gazetecileri olmayı hedefliyor.

Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin mesleğe yatkınlığını artırmak ve gelecekte iyi birer gazeteci olmalarını sağlamak için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda okuldaki atıl sınıf 80 bin lira harcanarak stüdyoya dönüştürüldü.

Öğrenciler burada temel gazetecilik ilkeleri, fotoğraf çekimi ve kamera kullanma teknikleri ile görüntü montajı gibi eğitimler alıyor.

Mesleğin tüm unsurlarıyla anlatıldığı ortamda teorik ve pratik eğitimleri büyük ilgiyle takip eden öğrenciler, topladıkları haberlerle mahalle gazetesi çıkarmaya başladı.

- "Stüdyomuzda son teknolojiyi kullanıyoruz"

Okul Müdürü İbrahim Seçkin, uygulamalı eğitime büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin geleceğe iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün atölyeler için gönderdiği ödenekle laboratuvar özelliğinde bir stüdyo oluşturduklarını anlatan Seçkin, birçok üniversitede olmayan imkanlarla öğrenci yetiştirmeye başladıklarını aktardı.

Teorik eğitimin ardından öğrencileri pratik eğitime yönlendirdiklerini belirten Seçkin, "Eğitim ve üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla bir çalışma hayata geçirdik. Stüdyomuzda son teknolojiyi kullanıyoruz. Şu an 5 fotoğraf makinesi aldık. Farklı perdeler dizayn ederek öğrencilere ışığa göre çalışma ortamı sağladık. Stüdyoda makyaj yapabilecek bir yer inşa ettik. Yine okulumuzu ziyaret eden amirlerin fotoğraflarını çekip burada bir sergi alanı yaptık. Teşhir bölümü oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Stüdyoda bir radyo istasyonu kurarak belli saatlerde yayın yapmayı planladıklarını dile getiren Seçkin, "Burada temel amacımız öğrencileri hayata hazırlamak. Bunu yaparken de dürüst birer gazeteci, fotoğrafçı olmalarını, iş ahlakıyla yetişmelerini sağlıyoruz." dedi.

Gazetecilik öğretmeni Derya Yılmaz da temel fotoğrafçılıktan haber toplamaya kadar tüm aşamalarda öğrencilere bilgiler aktardıklarını söyledi.

Bilgisayar ortamında fotoğraf işleme dersi vererek gazeteciliğin gerektirdiği tüm donanımları öğrencilere kazandırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Ağırlıklı olarak fotoğraf çekim teknikleri, haber toplama ve yazma teknikleri, sayfa tasarımı ve çeşitli bilgisayar programları öğrettik. Öğrencilerin sahada topladığı haberlerle gazete çıkarıyoruz. Öğrencilerimizi kamu yararı başta olmak üzere basın ahlakına saygılı gazeteciler olarak geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.

- "Tarafsız gazeteci olmak istiyorum"

Öğrenci Hasret Kanat da gazeteciliği çok sevdiğini belirterek, "Daha önce burası bir sınıftı. Stüdyo haline getirildikten sonra gazeteciliğe merakımız daha da arttı. Diyafram ve enstantane ayarları ile makinelerin kullanılmasını öğrendim. İşime yarayacak önemli bilgiler edindim. Tarafsız ve doğru yazabilen bir gazeteci olmak istiyorum." dedi.

Öğrenci Hamgin Bazar da habere gitmeden önce araştırma yaptığını ve bunu öğretmeniyle paylaştığını anlatarak, çevresine örnek iyi bir gazeteci olmayı amaçladığını dile getirdi.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Giresun'a şehit ateşi düştüGiresun'a şehit ateşi düştü
Ümraniye'de Afganistanlılar, Afganistanlıları gasp ettiÜmraniye'de Afganistanlılar, Afganistanlıları gasp etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazetecilik lise Stüdyo Van

En Çok Okunan Haberler

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.