Van'da geleceğin gazetecileri yetiştiriliyor

Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin geleceğe iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün atölyeler için gönderdiği ödenekle laboratuvar özelliğinde bir stüdyo oluşturduklarını anlatan Seçkin, birçok üniversitede olmayan imkanlarla öğrenci yetiştirmeye başladıklarını aktardı.

Okul Müdürü İbrahim Seçkin, uygulamalı eğitime büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Mesleğin tüm unsurlarıyla anlatıldığı ortamda teorik ve pratik eğitimleri büyük ilgiyle takip eden öğrenciler, topladıkları haberlerle mahalle gazetesi çıkarmaya başladı.

Öğrenciler burada temel gazetecilik ilkeleri, fotoğraf çekimi ve kamera kullanma teknikleri ile görüntü montajı gibi eğitimler alıyor.

Bu kapsamda okuldaki atıl sınıf 80 bin lira harcanarak stüdyoya dönüştürüldü.

Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin mesleğe yatkınlığını artırmak ve gelecekte iyi birer gazeteci olmalarını sağlamak için çalışma başlatıldı.

Teorik eğitimin ardından öğrencileri pratik eğitime yönlendirdiklerini belirten Seçkin, "Eğitim ve üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla bir çalışma hayata geçirdik. Stüdyomuzda son teknolojiyi kullanıyoruz. Şu an 5 fotoğraf makinesi aldık. Farklı perdeler dizayn ederek öğrencilere ışığa göre çalışma ortamı sağladık. Stüdyoda makyaj yapabilecek bir yer inşa ettik. Yine okulumuzu ziyaret eden amirlerin fotoğraflarını çekip burada bir sergi alanı yaptık. Teşhir bölümü oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Stüdyoda bir radyo istasyonu kurarak belli saatlerde yayın yapmayı planladıklarını dile getiren Seçkin, "Burada temel amacımız öğrencileri hayata hazırlamak. Bunu yaparken de dürüst birer gazeteci, fotoğrafçı olmalarını, iş ahlakıyla yetişmelerini sağlıyoruz." dedi.

Gazetecilik öğretmeni Derya Yılmaz da temel fotoğrafçılıktan haber toplamaya kadar tüm aşamalarda öğrencilere bilgiler aktardıklarını söyledi.

Bilgisayar ortamında fotoğraf işleme dersi vererek gazeteciliğin gerektirdiği tüm donanımları öğrencilere kazandırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Ağırlıklı olarak fotoğraf çekim teknikleri, haber toplama ve yazma teknikleri, sayfa tasarımı ve çeşitli bilgisayar programları öğrettik. Öğrencilerin sahada topladığı haberlerle gazete çıkarıyoruz. Öğrencilerimizi kamu yararı başta olmak üzere basın ahlakına saygılı gazeteciler olarak geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.