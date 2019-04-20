Van'da geleceğin gazetecileri yetiştiriliyor

MESUT VAROL/ÖNDER ALTINAL - Van'nın İpekyolu ilçesinde bir lisede mesleki ekipmanla donatılan stüdyoda temel gazetecilik eğitimi alan öğrenciler, geleceğin gazetecileri olmayı hedefliyor.
Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin mesleğe yatkınlığını artırmak ve gelecekte iyi birer gazeteci olmalarını sağlamak için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda okuldaki atıl sınıf 80 bin lira harcanarak stüdyoya dönüştürüldü.
Öğrenciler burada temel gazetecilik ilkeleri, fotoğraf çekimi ve kamera kullanma teknikleri ile görüntü montajı gibi eğitimler alıyor.
Mesleğin tüm unsurlarıyla anlatıldığı ortamda teorik ve pratik eğitimleri büyük ilgiyle takip eden öğrenciler, topladıkları haberlerle mahalle gazetesi çıkarmaya başladı.
- "Stüdyomuzda son teknolojiyi kullanıyoruz"
Okul Müdürü İbrahim Seçkin, uygulamalı eğitime büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin geleceğe iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün atölyeler için gönderdiği ödenekle laboratuvar özelliğinde bir stüdyo oluşturduklarını anlatan Seçkin, birçok üniversitede olmayan imkanlarla öğrenci yetiştirmeye başladıklarını aktardı.
Teorik eğitimin ardından öğrencileri pratik eğitime yönlendirdiklerini belirten Seçkin, "Eğitim ve üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla bir çalışma hayata geçirdik. Stüdyomuzda son teknolojiyi kullanıyoruz. Şu an 5 fotoğraf makinesi aldık. Farklı perdeler dizayn ederek öğrencilere ışığa göre çalışma ortamı sağladık. Stüdyoda makyaj yapabilecek bir yer inşa ettik. Yine okulumuzu ziyaret eden amirlerin fotoğraflarını çekip burada bir sergi alanı yaptık. Teşhir bölümü oluşturduk." ifadelerini kullandı.
Stüdyoda bir radyo istasyonu kurarak belli saatlerde yayın yapmayı planladıklarını dile getiren Seçkin, "Burada temel amacımız öğrencileri hayata hazırlamak. Bunu yaparken de dürüst birer gazeteci, fotoğrafçı olmalarını, iş ahlakıyla yetişmelerini sağlıyoruz." dedi.
Gazetecilik öğretmeni Derya Yılmaz da temel fotoğrafçılıktan haber toplamaya kadar tüm aşamalarda öğrencilere bilgiler aktardıklarını söyledi.
Bilgisayar ortamında fotoğraf işleme dersi vererek gazeteciliğin gerektirdiği tüm donanımları öğrencilere kazandırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Ağırlıklı olarak fotoğraf çekim teknikleri, haber toplama ve yazma teknikleri, sayfa tasarımı ve çeşitli bilgisayar programları öğrettik. Öğrencilerin sahada topladığı haberlerle gazete çıkarıyoruz. Öğrencilerimizi kamu yararı başta olmak üzere basın ahlakına saygılı gazeteciler olarak geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.
- "Tarafsız gazeteci olmak istiyorum"
Öğrenci Hasret Kanat da gazeteciliği çok sevdiğini belirterek, "Daha önce burası bir sınıftı. Stüdyo haline getirildikten sonra gazeteciliğe merakımız daha da arttı. Diyafram ve enstantane ayarları ile makinelerin kullanılmasını öğrendim. İşime yarayacak önemli bilgiler edindim. Tarafsız ve doğru yazabilen bir gazeteci olmak istiyorum." dedi.
Öğrenci Hamgin Bazar da habere gitmeden önce araştırma yaptığını ve bunu öğretmeniyle paylaştığını anlatarak, çevresine örnek iyi bir gazeteci olmayı amaçladığını dile getirdi.
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