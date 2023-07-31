YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

31.07.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 24-30 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda bir araca el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan’da 6 bin kişilik aşure ikramıErzincan’da 6 bin kişilik aşure ikramı
Jandarmadan kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla eğitimJandarmadan kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim
Dünya Düzce Günleri başlıyorDünya Düzce Günleri başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:21
Sabah
05:00
Öğle
12:18
İkindi
16:09
Akşam
19:26
Yatsı
20:57

Van Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Pazartesi

Çağdaş eczanesi
Ipekyolu
Havva eczanesi
Tusba
Uzman eczanesi
Caldiran
Nur eczanesi
Ipekyolu
Derman eczanesi
Ercis
Ferhat eczanesi
Ipekyolu
Mehmet eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.