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Van'da Göçmen Taşıyan Minibüs Yandı: 12 Ölü

11.07.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da, Türkiye'ye kaçak yollarla gelen göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yanması sonucu, 11'i göçmen 12 kişi öldü

Van'da Göçmen Taşıyan Minibüs Yandı: 12 Ölü

Van'da, Türkiye'ye kaçak yollarla gelen göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yanması sonucu, 11'i göçmen 12 kişi öldü.

Olay dün gece, Muradiye İlçesi yakınlarında meydana geldi. İran üzerinden Türkiye'ye kaçak yollardan giren göçmenleri taşıyan minibüs, Yumaklı Köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. VOA Türkçe’nin ulaştığı görgü tanıkları, minibüs şoförünün askeri kontrol noktasını farkettikten sonra kaçmaya çalıştığını, bu sırada da aracın takla attığını söyledi.

Şarampole yuvarlanan minibüs yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araçta, 11 göçmen ve araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 20 kişi ambulanslarla Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada "Araç içerisinde ve hastanelerde yapılan kontrollerde aracın düzensiz göçmenleri taşıdığı, kazada organizatör Cüneyit Avar’la birlikte 11 düzensiz göçmenin vefat ettiği tespit edilmiştir. Kazada yaralanan 26 düzensiz göçmenin ambulanslarla çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir. Kaza yapan 65 ER 186 plakalı aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir" denildi.

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