Van’da göçmen teknesi battı: 6 ölü

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken altı kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Van’ın Gevaş ilçesinden Van Gölü'ne açıldığı 27 Haziran’dan bu yana haber alınamayan ve 60 kişiyi taşıdığı düşünülen göçmen teknesinden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Helikopterlerin ve arama kurtarma botları ile arama kurtarma çalışmaları devam ederken 55-60 kişiyi taşıdığı düşünülen teknenin fırtınalı hava koşulları sebebiyle battığı belirtiliyor.

Olayın üzerine bugün kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havaalanında gazetecilere açıklama yaptı. Soylu, 28 Haziran’da saat 18.00’da bir muhtarın ihbarı sonucu Van Gölü'nde bir teknenin battığı haberini aldıklarını, bunun üzerine arama çalışmalarına başladıklarını söyledi ve gemiden kurtulan bir kişinin verdiği bilgi üzeriden batan teknede 55-60 kişinin bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

"İlgili teknenin 110-120 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Yeri henüz tespit edilmiş değil. Sadece battığı bölgenin o derinlikte olduğu konusunda bir değerlendirmesi var ilgili ekiplerimizin” diyen Soylu, olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını da ekledi.