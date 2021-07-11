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Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 kişi hayatını kaybetti, 26 yaralı

11.07.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da dün gece çok sayıda göçmeni taşıyan bir minibüs kaza yaptı: 12 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 kişi hayatını kaybetti, 26 yaralı

Van'da dün gece çok sayıda göçmeni taşıyan bir minibüs kaza yaptı: 12 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

Yaralıların çevre hastanelerdeki tedavisinin devam ettiği aktarılıyor.

DHA'nın haberine göre Van-Erciş karayolu üzerindeki Karahan bölgesinde gerçekleşen kaza, minibüsün yoldan çıkmasıyla gerçekleşti ve araç kazanın ardından alev aldı.

Kazanın ardından bir yazılı açıklama yapan Van Valiliği, "Kazada biri organizatör Cüneyit Avar olmak üzere 11 düzensiz göçmenin vefat ettiği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Van özellikle Afganistan, Pakistan ve İran'dan gelen göçmenlerin önemli bir geçiş noktası.

Göçmenleri yasa dışı yollardan ülkeye sokan kaçakçılar, yakalanma ihtimalini azaltmak için olabildiğince fazla göçmeni bir araçta götürerek göçmenlerin hayatını riske atıyor.

27 Haziran 2020 yılında Van Gölü'nde göçmenlerin bindirildiği bir teknenin batması sonucu 61 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan dün Balıkesir açıklarında da motoru arıza yapan bir lastik botta sürüklenen 42 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

DHA Ayvalık'ta karaya çıkarılan göçmenler hakkında işlem yapıldığını aktardı.

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