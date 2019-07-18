HABER

Van’da Göçmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 16 Ölü 

18.07.2019 17:23 | Son Güncelleme

Van’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 16 kişi öldü, 51 kişi yaralandı

Van’da Göçmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 16 Ölü 

Van’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 16 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Kent merkezinden 65 kilometre uzaktaki Özalp ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan göçmenleri taşıyan minibüs kontroldan çıktı.

Taklalar atan minibüs yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Haber kanalı NTV'ye konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Ölenlerin uyrukları henüz belli değil. Afganistan, Pakistan, Bangladeşli olabileceğini değerlendiriyoruz.

Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da var" dedi. Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...
Hakan Atilla Yarın Tahliye OluyorHakan Atilla Yarın Tahliye Oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...

Rum liderden 'görüşmeye hazırız' mesajı

Rum liderden 'görüşmeye hazırız' mesajı

İran'dan çok kritik hamle!

İran'dan çok tehlikeli hamle!

Dünya ayakta! ABD o ülkeye asker mi gönderiyor?

Dünya ayakta! ABD o ülkeye asker mi gönderiyor?

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var

Film stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var

New York'ta yüzlerce insan Beyaz Akşam Yemeği için buluştu

Yüzlerce kişi orada buluştu! 'Beyaz' gece

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.