Van’da Göçmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 16 Ölü 

Van’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 16 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Kent merkezinden 65 kilometre uzaktaki Özalp ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan göçmenleri taşıyan minibüs kontroldan çıktı.

Taklalar atan minibüs yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Haber kanalı NTV'ye konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Ölenlerin uyrukları henüz belli değil. Afganistan, Pakistan, Bangladeşli olabileceğini değerlendiriyoruz.

Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da var" dedi. Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

