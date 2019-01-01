Van'da göreve giderken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yapan polis memuru Uğur Sarıkaya'nın (31), özel aracıyla görev yeri Gürpınar ilçesine giderken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda Sarıkaya için düzenlenen törene, Vali Vekili Sinan Aslan'ın yanı sıra, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askerî erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldı. Sarıkaya'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

FOTOĞRAFLI



