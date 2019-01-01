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Van'da göreve giderken kaza yapan polis memuru şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:00 | Son Güncelleme

VAN Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yapan polis memuru Uğur Sarıkaya (31), kendi aracıyla görev yeri Gürpınar ilçesine giderken kaza yaptı.

Van'da göreve giderken kaza yapan polis memuru şehit oldu

Orhan AŞAN- Mehmet YENEN/VAN, SİMAV (Kütahya), (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yapan polis memuru Uğur Sarıkaya (31), kendi aracıyla görev yeri Gürpınar ilçesine giderken kaza yaptı. Kazada şehit olan Sarıkaya'nın cenazesi uçakla memleketi Kütahya'ya gönderildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Van'ın Edremit ilçesinde meydana geldi. Özel aracıyla görev yaptığı Gürpınar ilçesine giden polis memuru Uğur Sarıkaya'nın kulladığı araç, Edremit ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirerek, yolun kenarında bulunan duvara çarptı. Meydana gelen kazada, polis memuru Sarıkaya olay yerinde şehit oldu.
Sarıkaya'nın cenazesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde getirilerek burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Van Filo Komutanlığı'nda uçakla memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.
SİMAV'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit polis memurunun, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşilçam köyündeki babası Halil ve annesi Mukadder Sarıkaya'ya acı haber verildi. Aile, şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Sarıkaya'nın hem Yeşilçam köyündeki babaevine hem de Simav Cuma Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'ndeki dedesi Mehmet Sarıkaya'nın evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babaevi ve dedesinin evinde taziyeler kabul edildi.
2 yıllık evli olduğu öğrenilen şehit polis memuru Uğur Sarıkaya'nın, yarın öğle vakti Simav'a bağlı Yeşilçam köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da göreve giderken kaza yapan polis memuru şehit olduVan'da göreve giderken kaza yapan polis memuru şehit olduVan'da göreve giderken kaza yapan polis memuru şehit olduVan'da göreve giderken kaza yapan polis memuru şehit oldu

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