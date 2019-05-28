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Van'da gösteri ve yürüyüş yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 17:27 | Son Güncelleme

VAN Valiliği, kentte spor faaliyetleri kapsamında yapılacak olan taraftar kutlamaları hariç, her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin,15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valiliği, kentte spor faaliyetleri kapsamında yapılacak olan taraftar kutlamaları hariç, her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin,15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 29 Mayıs ile 12 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 29/05/2019 tarihinden geçerli 12.06.2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde; spor faaliyetleri kapsamında yapılan taraftar kutlamaları şeklindeki etkinliklerin gerekli emniyet tedbirlerinin aldırılabilmesi amacıyla Van Valiliği’ne verilecek bildirim ile yapılması, açık alanlarda düzenlenecek diğer yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesine istinaden yasaklanmıştır."

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