Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van Valiliği, 11-17 Nisan'da, kentte her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından itiraz sürecinin uzaması, il merkezi ve bazı ilçelerde seçimi kazanan adaylara mazbatalarının verilmemesi nedeniyle sürecin vatandaşlar arasında gerginliğe yol açtığı ve terör örgütü PKK/KCK ve müzahir çevrelerce sürecin provoke edilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Terör örgütü ve çevrelerince vatandaşların sokak ve yaygın şiddet hareketlerine kanalize edilmeye çalışıldığının ve çeşitli kanallar üzerinden de toplanma çağrılarının yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yukarıda izah edildiği üzere yapılması söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirebileceği, gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması ve benzeri etkinliklere terör örgütlerine mensup şahıslarca sızılarak bombalı eylem gerçekleştirilebileceği, düzenlenecek bu etkinliklerin terör örgütüne müzahir şahıslarca provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği, ayrıca güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenildiği, bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı gibi eylemler yapabileceği göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir.