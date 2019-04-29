Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van'da, 29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, 22 Nisan 2009'da da TBMM'de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edildiği hatırlatıldı.

Sol, marjinal, provokatif gruplar tarafından ülkenin bir çok yerinde kutlanacak "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında özellikle 31 Mart seçiminde "Cumhur İttifakı"nın kaybettiği başta büyükşehir belediye başkanlıklarının olduğu illerde çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlenmesi için sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, sol terör örgütleri ile açık alan yapılanmaları tarafından 1 Mayıs ve devamı sürecinde sokağa çıkma çağrıları yapılarak kitlesel sokak hareketliliği oluşturulmaya çalışıldığı aktarıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından itiraz sürecinin uzaması, bazı ilçelerde seçimi kazanan adaylara mazbatalarının verilmemesi nedeniyle sürecin vatandaşlar arasında gerginliğe yol açtığı ve terör örgütü PKK/KCK ile örgüte müzahir çevrelerce sürecin provoke edilmeye çalışıldığı, vatandaşların sokak ve şiddet eylemlerine kanalize edilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: