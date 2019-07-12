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Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van'da gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa'da ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 13-27 Temmuz tarihlerinde 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde, kamu kurum ve kuruluşları organizesinde, gerekli emniyet tedbirleri alınmak üzere Valilik makamına bilgi verilerek yapılacak resmi kutlamalar ve diğer etkinlikler hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerce açık alanlarda düzenlenecek her türlü yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

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