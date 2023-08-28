YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da gümrük kaçakçılığı

Van’da gümrük kaçakçılığı

28.08.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van’da gümrük kaçakçılığı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 878 litre akaryakıt, 12.5 litre alkol, 86 adet cep telefonu, 38 adet cep telefonu aksesuarı, bin 575 paket sigara, 159 adet elektronik sigara, 1 kilo 817 gram safran, 353 adet cinsel içerikli malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 11 olay bünyesinde 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandıKırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Otoparktan 3 motosiklet çalan şüpheliler yakalandıOtoparktan 3 motosiklet çalan şüpheliler yakalandı
Adana’da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 100 koyun telef olduAdana’da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 100 koyun telef oldu
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:25
Öğle
12:13
İkindi
15:54
Akşam
18:51
Yatsı
20:13

Van Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Pazartesi

İstanbul eczanesi
Ipekyolu
Yuva eczanesi
Muradiye
Uzman eczanesi
Caldiran
Elif eczanesi
Ipekyolu
Gültepe eczanesi
Ipekyolu
Perihanoğlu eczanesi
Ipekyolu
Demir eczanesi
Gevas
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.