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Van'da güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:18 | Son Güncelleme

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçenin farklı bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, güvenlik güçlerini görev yaptıkları yerde ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, beraberinde 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar ve İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ile yeni yıla görevi başında giren güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, güvenlik güçlerine çeşitli ikramlarda bulunarak, yeni yıllarını kutladı.

İlk olarak Çelebibağı Mahallesindeki jandarma karakolunu ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, buradan Erciş-Adilcevaz kara yolundaki polis uygulama noktasına geçti.

Oradan 108. Topçu Alay Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, burada vatani görevlerini yapan Mehmetçik ile bir süre sohbet etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yılın ülkeye mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Güvenlik güçlerini başarılar dileyen Mehmetbeyoğlu, "Ercişli kardeşlerimize hizmet eden güvenlik birimlerimizin yeni yıllarını hep birlikte kutladık. Bundan sonraki dönemde de halkımızın huzuru refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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Erciş Van yeni yıl

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