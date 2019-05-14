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Van'da hafif ticari araçta 18 bin mermi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafif ticari araçta yaptıkları aramada koliler içerisinde 18 bin 775 mermi ele geçirdi, 4 kişiyi gözaltına aldı.  Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'nde yaşayan M.K.'ye, Diyarbakır'dan Av Bayii İşletmeciliği yapan A.A.

Van'da hafif ticari araçta 18 bin mermi ele geçirildi

Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafif ticari araçta yaptıkları aramada koliler içerisinde 18 bin 775 mermi ele geçirdi, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'nde yaşayan M.K.'ye, Diyarbakır'dan Av Bayii İşletmeciliği yapan A.A. ve R.İ. tarafından araç ile mermi getirileceği ve bu mermilerin H.T.'ye satılacağı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Bitlis -Van karayolu üzerinden Van'a seyir halinde olan hafif ticari aracı takibe aldı. Araç, M.K.'nın adresine ulaşıp şüphelilerin kolileleri indirdiği sırada ekipler operasyon yaptı. Araçta yapılan aramada 18 bin 775 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen mermilerle ilgili şüpheliler M.K., A.A., R.İ., ve H.T., yakalanarak gözaltına alındı.

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