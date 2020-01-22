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Van'da hamile kadının ölümüyle ilgili "ihmal yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:25 | Son Güncelleme

Van'da hamile kadının ölümüyle ilgili "ihmal yok" açıklaması

Van'ın Bahçesaray ilçesinde hamile kadının hayatını kaybetmesiyle ilgili sağlık ekiplerinin ihmalinin olmadığı bildirildi.

Van Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün 112 Komuta Kontrol Merkezine düşen çağrının ardından sağlık ekiplerinin ilçenin İmamlı Songulu mezrasına hareket ettiği belirtildi.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan mezraya ulaşan sağlık ekiplerinin 28 haftalık hamile Fatma Demirhan'ın (32) hayatını kaybettiğini tespit ettiği ifade edilen açıklamada, "16 Ocak'ta aynı hastanın ambulans talebinin olduğu ve ekibimizin olay yerine gittiğini ancak hastanın hastaneye gitmek istemediğini, hasta ve hasta yakının da ret imzaladığını ekiplerimiz bildirdi. Şüpheli ölüm bildirimi olarak ekibimiz savcılığa ve jandarmaya haber verdi." denildi.

Ulusal Sağlık Sistemi kayıtlarına göre Demirhan'ın 10 Temmuz ve 10 Ekim 2019'da Bahçesaray 5 Nolu Aile Hekimliği Biriminde gebelik bildiriminin yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gebeliği süresince aile hekimi tarafından 3 kez gebelik takibi ve izlemi yapılan hasta, ayrıca gebeliği boyunca Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 kez kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine, bir kez de perinatoloji polikliniğine başvurmuş. 10 Ekim'de aile hekimi tarafından riskli gebelik bildirimi yapılmış, il müdürlüğünce komisyona alınmış ve aile hekimine gerekli bilgilendirmeler yapılmış. Bilinen kalp hastalığı öyküsü olan gebe, kardiyoloji polikliniğine en son 30 Temmuz'da giriş yapmış, 20 Ocak ve 16 Ocak tarihlerinde Bahçesaray Devlet Hastanesi acil polikliniğine giriş yapmış. Sağlık ekibinin her adımı eksiksiz yerine getirdiği, ihmalinin olmadığı gözlenmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Bahçesaray Sağlık Müdürlüğü Van

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