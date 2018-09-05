Van'da hasta taşıyan ambulansla TIR çarpıştı: 4 yaralı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza bugün sabah saatlerinde Van- Erciş karayolunun 60'ncı kilometresinde meydana geldi. Hasta taşıyan Durmuş Çalık (27) yönetimindeki ambulans ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 CJJ 77 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, ambulans şoförü Durmuş Çalık ile hasta Kamile Kaya (62), hasta yakını Tahsin Kaya (30) ve sağlık personeli Sözbiran Karagöz (20) yaralandı.
Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.
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