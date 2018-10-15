Van'da hayırsever iş adamından eğitime destek

Van'ın Muradiye ilçesinde yapılacak olan 16 derslikli okulun protokolü, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile hayırsever iş adamı Cemil Avcı arasında imzalandı.
Valilik Alipaşa Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Zorluoğlu, Van'da eğitimin kalitesinin yükseltilmesine öncelik verdiklerini söyledi.
Eğitimde üç farklı konuyu hedef seçtiklerini anlatan Zorluoğlu, "Bunlardan biri derslik eksikliklerinin tamamlanmasıydı. İkincisi LYS ve üniversite giriş sınavları başta olmak üzere akademik başarıların artırılması. Üçüncüsü de orta öğretimde yani lisedeki düşük okullaşma oranının yükseltilmesiydi. Çok yoğun çalışmalar sergiledik ve bu hedeflere önemli ölçüde yaklaştığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim." dedi.
Kentte hedeflenen okullaşma oranına ulaştıklarını belirten Zorluoğlu, "Geçen yıl temmuz ayında orta öğretim yani liselerimizdeki okullaşma oranı yüzde 59 iken bu yıl bu oran yüzde 95'in üzerine çıktı. Böylece okullaşma oranı Van'da Türkiye ortalamasının üzerine yükseldi." diye konuştu.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, akademik konuda da başarı elde edildiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Üniversite sınavındaki başarıları hakikaten muhteşem sadece bir örnek vermem gerekirse bizim bu yıl il merkezinde Sürekli Eğitim Merkezinde yaklaşık 800 gencimiz eğitim görmüştü. Oradan mezun olan çocuklarımızdan 200'ü 4 yıllık üniversite kazandı. Bu hakikaten çok büyük bir başarıdır. Merkezin kapasitesini arttırma ve orada çocuklarımıza daha iyi eğitim verme konusunda bizi motive etmiştir."
Derslik sayısını artırmak için belediyeyi de işin içine katarak arsa meselesini büyük oranda çözdüklerini ifade eden Zorluoğlu, şöyle devam etti:
"Birçoğu kamu kurum kuruluşlarına belediyemize ait arsalarda okul alanlarını ayırdık imar planlarında bu değişikliği yaptık. Fırsat bizdeyken eğitime bu noktada pozitif ayrımcılık yaptık ve büyük oranda arsa meselesini çözdük. Şimdi bu arsalarda geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla miktarda okulları devletimiz yapıyor. Ancak milli eğitim sadece devletin yapacağı yatırımlarla kurtarılabilecek bir alan değil. Burada hayırsever vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın da bize destek olmaları gerektiğini paylaşmıştık. Şükür bu çağrımız karşılıksız kalmadı. Bugün Çatak ilçemizde benzer şekilde bir hayırsever vatandaşımızın yaptığı okul açılıyor. Yine burada bu törenle inşallah bizim Muradiye ilçesinde 640 öğrenci kapasiteli 16 derslikli bir okul binası saha tanzimi ve çevre düzenlemesi anahtar teslimi yaparak Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Valiliğimize devredilecek. Hayırsever vatandaşımız Cemil Avcı'ya şahsım ve devletim adına yürekten teşekkür ediyorum."
Okula Avcı'nın annesi, babası ve kendisinin adının verileceğini sözlerine ekleyen Zorluoğlu, bu tür örnek davranışların devam etmesi temennisinde bulundu.
İş adamı Avcı da bunun diğer iş adamlarına da örnek olmasını istedi.
"Esmer, Sevdin ve Cemil Avcı" isminin verileceği okulun önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor. İmza töreninde
Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Muradiye Kaymakamı Harun Yücel ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de hazır bulundu.
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