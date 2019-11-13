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Van'da hayvanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

VAN'da kafasına bidon geçen köpek, su kanalında doğum yapan ve yavruları su kanalında mahsur kalan köpek ile bir binanın bodrum katında mahsur kalan kedi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VAN, (DHA) - VAN'da kafasına bidon geçen köpek, su kanalında doğum yapan ve yavruları su kanalında mahsur kalan köpek ile bir binanın bodrum katında mahsur kalan kedi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van'ın merkez İpekyolu, Tuşba ve Özalp ilçelerinde kurtarılması gereken sokak hayvanları olduğu ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Özalp İtfaiye grup Amirliği ekipleri hareket geçti. Vatandaşların ihbarlarını değerlendiren itfaiye ekipleri ilk olarak İpekyolu İlçesi'nde bulunan Sıhke Gölü civarında kafasına plastik bidon geçen sokak köpeğini uzun uğraşları sonucu kurtardı.
Diğer bir ihbar ise Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nden geldi. Su kanalında doğum yapan bir sokak köpeğinin yavruları kanalda mahsur kaldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yavru köpekleri tek tek sudan çıkarttı. Yeni doğan yavru köpekler anneleriyle birlikte Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Özalp ilçesinin Mahmudiye Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında mahsur kalan kedi ise Özalp İtfaiye grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

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