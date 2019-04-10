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Van'da HDP'li Bedia Özgökçe Ertan mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 17:41 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen HDP'li Bedia Özgökçe Ertan, bugün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.

Van'da HDP'li Bedia Özgökçe Ertan mazbatasını aldı

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU/ VAN,(DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen HDP'li Bedia Özgökçe Ertan, bugün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Çıkışta açıklamalarda bulunan Ertan, "Gecikmiş de olsa mazbatamızı aldık. Şimdi bütün gücümüzle Van halkına hizmet etme zamanı geldi" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van'da 260 bin 495 seçmenin oyunu alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Bedia Özgökçe Ertan, bugün HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ve partililerle birlikte İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, seçimin tüm Van halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Seçimin üzerinden 10 gün geçtiğini belirten Ertan, "31 Mart akşamı itibariyle Van halkı tercihini, nasıl kullandığını ifade etmiş, sayım yapılmış, birleştirmeler yapılmış. Ve o andan itibaren il ve ilçe seçim kurullarına düşen seçimleri ilan etmek ve mazbatayı bir an önce göreve başlamamızı sağlamak olmalıydı. İtirazlar seçim kanuna göre bu işleyen süreci durdurmaz. Ama şu ana kadar bütün ülke gündemi mazbata krizine yol açmış durumda. İtirazlar bahane edilerek mazbatalarımız geciktirilerek verildi. Bunun hukukla veya kanunla demokrasiyle açıklanacak bir tarafı yoktur. Gecikmiş de olsa mazbatamızı aldık. Şimdi bütün gücümüzle Van halkına hizmet etme zamanı geldi" dedi.
Ertan, halen mazbataları verilmeyen ilçelerin de olduğunu ve bir an önce mazbataların verilmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda HDP'nin Van Milletvekili olan Ertan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne artık Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğinin bildirimini yapacağını söyledi. Ertan, "Ben de bildirim yaparak artık belediye başkanlığı görevinde olacağımı bildireceğim. Bu durum Meclis'te sadece okunarak açıklanacak bir durum. Biz Van halkına bir söz verdik ve Van halkının huzuruna çıktık. Halkımız bize güvenip tercihini bizden yana kullandı” diye konuştu.

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Van'da HDP'li Bedia Özgökçe Ertan mazbatasını aldıVan'da HDP'li Bedia Özgökçe Ertan mazbatasını aldıVan'da HDP'li Bedia Özgökçe Ertan mazbatasını aldı

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