Van'da HDP'li Kaya ve meclis üyesi Çoban'a 'eş başkanlık' davası

VAN, (DHA)- VAN'da, PKK'lı teröristlerin mezarlarını 'sözde' şehitliğe dönüştürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan büyükşehir belediye eski başkanı HDP'li Bekir Kaya ve meclis üyesi Hatice Çoban hakkında, görevleri sırasında, yasal dayanağı olmamasına rağmen 'eş başkanlık' sistemi uyguladıkları gerekçesiyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılan incelemede, yargı kararına rağmen Van Büyükşehir Belediyesi'nde 'eş başkanlık' sistemini uyguladıkları tespit edilen Bekir Kaya ile Hatice Çoban hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame Van 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda, şüpheliler hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izinle soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, Kaya ve 'eş başkanlık' sıfatını kullanan Çoban'ın 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kamu idaresinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçlarından 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı'nın görev emri üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı incelemeyle hazırlanan raporda; resmi evrakta belediye başkanının imzası yanında 'eş başkan' sıfatıyla ikinci bir imzanın olduğu, yazışmalara dayanak teşkil eden meclis kararının, Valilikçe yargıya taşınması üzerine Van 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği, belediyenin karara uyarak söz konusu uygulamayı yazışmalardan kaldırmasına rağmen internet sitesinde 'eş başkanlık' uygulaması ile ilgili bilgilere yer verdiği ve yargı kararını uygulamadığının belirlendiği kaydedildi.

Yapılan ön inceleme sonucunda hazırlanan raporda, Van 3'üncü İdare Mahkemesi'nin aldığı 'yürütmenin durdurulması kararı'nın belediyenin itirazı üzerine dosyanın görüşüldüğü Danıştay 8'inci Dairesi'nce de onandığı belirtildi. Şüphelilerin, yasalarda öngörülmeyen 'eş başkanlık' sistemini yazışmalarda kullanmaktan vazgeçtikleri ancak, hukuki sürece rağmen, fiilen internet sitelerinde kullanmaya devam ettikleri, yine 'eş başkanlık' sıfatını vatandaş görüşmeleri ve toplantı davetiyelerinde kullandıkları belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde soruşturmaya konu eylemler nedeniyle kamu zararı bulunup bulunmadığına yönelik araştırması sonucunda da, belediyede 'eş başkan' sıfatını kullanan Hatice Çoban'a 113 bin 604 lira yersiz ödeme yapıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin bu sıfatın kullanılması nedeniyle haksız ödemede bulunarak ve haksız ödeme yapılmasını kabul ederek kamu zararına neden olmak suretiyle 'görevi kötüye kullanma' suçunu işledikleri belirtildi. İddianamede, "Ayrıca şüpheli Hatice Çoban'ın, belediye başkanlığı görevini yasal düzenlemelere aykırı olarak var olmamasına rağmen 'eş başkanlık' adı altında üstlenip yerine getirmeye çalışmak suretiyle 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçunu işlediği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

