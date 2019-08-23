Van'da, HDP'lilerin basın açıklamasına polis engeli

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da HDP'li milletvekillerinin, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bedia Özgökçe Ertan'a destek için yapmak istediği basın açıklamasına, polis izin vermedi. Bunun üzerine Van Milletvekili Murat Sarısaç, bekletildikleri yerde açıklama yapınca polis aracından uyarı anonsları yapıldı.

HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstermek ve Ertan'a destek olmak için 3 gündür kentte bulunan HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan, Van milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç ile Hakkari Milletvekili Sait Dede, basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında Bedia Özgökçe Ertan ile eski eş başkan Mustafa Avcı olduğu HDP'liler, Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyüşe geçip, Fekiye Teyran Parkı'na ulaşmak istedi. Polis ekipleri ise grubun önünü Sanat Parkı'nda, yürüyüşe izin olmadığını belirtti. Bunun üzerine HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, "Vali bizim açıklama yapmamızdan neden korkuyor? Neden böyle bir yasak uyguluyor? Biz bu ülkenin bir vatandaşı olarak, vekilleri olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Bir valinin yasağı anayasanın üzerinde değildir" dedi.