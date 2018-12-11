Van'da HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu: 14 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN'da, HDP İl Başkanlığı'nda, Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için açlık grevine başlayanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda, açlık grevindeki 14 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit iddiasıyla süresiz açlık grevine başlayan Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP Van İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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