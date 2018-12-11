HABER

Van'da HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

VAN'da, HDP İl Başkanlığı'nda, Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için açlık grevine başlayanlara operasyon düzenlendi.

Van'da HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu: 14 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN'da, HDP İl Başkanlığı'nda, Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için açlık grevine başlayanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda, açlık grevindeki 14 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit iddiasıyla süresiz açlık grevine başlayan Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP Van İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
FOTOĞRAFLI

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Geçmişin izleri bu dükkandaGeçmişin izleri bu dükkanda
Film gibi boşanma hikayesiFilm gibi boşanma hikayesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Gece avlandığı için görüntülenmesi çok zor! Türkiye'de görüntülendi

Böylesi ilk kez oldu! Arabanın önünden yavaş ve sakince geçti

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.