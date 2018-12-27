HABER

Van'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:02 | Son Güncelleme

Kentte 3 ayda 48 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Van'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde son 3 aydaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık kamera incelemesi sonucu Türk Telekom'a ait yer altı kabloları, 27 otomobil, 19 kablo ve bir otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Ö.A, M.B, A.B, R.D. ve S.S. gözaltına alındı.

Zanlıların üst, iş yeri ve ikametgahlarında yapılan aramalarda 5 tabanca, tüfek ve 29 fişek, 13 ses fişeği, 8 oto teybi, matkap, bijon anahtarı, demir makas, kaynak ve lehim makinesi, projektör, oto gösterge paneli, bisiklet, 18 kilogram bakır kablo, 85 kilogram kuru yemiş, yelek, mont, çok sayıda tabanca kabzası, tabanca kapak takımı ve şarjör parçaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, M.B, A.B. ve S.S. tutuklandı, R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Engelli çocuklardan "Manastır Türküsü" duygulandırdıEngelli çocuklardan "Manastır Türküsü" duygulandırdı
Bursa'nın ilk kadın belediye otobüsü şoförüBursa'nın ilk kadın belediye otobüsü şoförü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIK OPERASYONU Van

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsmail Saymaz'dan olay iddia: İlahiyatçıların WhatsApp grubunda Prof. Öztürk için infaz çağrısı yapıldı

İsmail Saymaz'dan olay iddia: İlahiyatçıların WhatsApp grubunda Prof. Öztürk için infaz çağrısı yapıldı

Üsküdar'da vatandaşlar buldu! 400 metrelik tarikat tüneli

Üsküdar'da vatandaşlar buldu! 400 metrelik tarikat tüneli

Arkeologlar 9 milyon yıl öncesine gidecek

Tam 9 milyon yıl öncesine ait! Her biri bu topraklarda gizli

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Atı donmasın diye naylona sardı!

Atı donmasın diye naylona sardı!

Türkiye'de bulunan yanardağlar

Türkiye'de bulunan yanardağlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.