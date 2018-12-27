Van'da hırsızlık operasyonu

Van'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde son 3 aydaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık kamera incelemesi sonucu Türk Telekom'a ait yer altı kabloları, 27 otomobil, 19 kablo ve bir otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Ö.A, M.B, A.B, R.D. ve S.S. gözaltına alındı.

Zanlıların üst, iş yeri ve ikametgahlarında yapılan aramalarda 5 tabanca, tüfek ve 29 fişek, 13 ses fişeği, 8 oto teybi, matkap, bijon anahtarı, demir makas, kaynak ve lehim makinesi, projektör, oto gösterge paneli, bisiklet, 18 kilogram bakır kablo, 85 kilogram kuru yemiş, yelek, mont, çok sayıda tabanca kabzası, tabanca kapak takımı ve şarjör parçaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, M.B, A.B. ve S.S. tutuklandı, R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

