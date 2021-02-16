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Van’da hırsızlık suçundan 19 kişi tutuklandı

16.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Van’da oto ve iş yeri gibi çeşitli hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle yapılan çalışmalarda il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 800 bin TL değerindeki oto hırsızlıkları, iş yerinden 400 bin TL değerindeki mobilya hırsızlığı ve ikametlerden çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Van’da oto ve iş yeri gibi çeşitli hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle yapılan çalışmalarda il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 800 bin TL değerindeki oto hırsızlıkları, iş yerinden 400 bin TL değerindeki mobilya hırsızlığı ve ikametlerden çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce oluşturulan özel ekip tarafından hırsızlık olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; E.K., E.B., M.B., E.B., K.Ş., İ.T., A.Y., F.T., F.K., G.Ö., R.G., Y.E., A.G., N.A., Ş.D., D.E., M.K., M.O. ve M.K isimli 19 şahıs çalınan malzemelerle birlikte suçüstü yakalanmış. Çalınan 8 ayrı oto ve mobilyalar bulunarak müştekilerine teslimi sağlanmıştır. Toplamda 32 nitelikli hırsızlık olayı aydınlatılmıştır. İsimleri geçen 19 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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