Van'da hırsızlık suçundan aranan 4 kişi yakalandı

Van'da hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık suçundan haklarında 2 yıl 1 ay ila 11 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan İ.T, F.O,M.R.B. ve Ş.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

