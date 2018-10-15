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Van'da hırsızlık suçundan aranan 4 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

Van'da hırsızlık suçundan aranan 4 kişi yakalandı

Van'da hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık suçundan haklarında 2 yıl 1 ay ila 11 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan İ.T, F.O,M.R.B. ve Ş.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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4 kişi aranan hırsızlık Van

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