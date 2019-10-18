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Van'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

VAN'da kurulan özel polis ekibi, çeşitli tarihlerde 10 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.

VAN, (DHA)- VAN'da kurulan özel polis ekibi, çeşitli tarihlerde 10 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van'da çeşitli tarihlerde Edremit ilçesinde 7, İpekyolu ilçesinde ise 3 olmak üzere, 10 ev ve iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Ekip, hırsızlık olayların yaşandığı bölgelerdeki 30 ayrı güvenlik kamerasından 1150 saat görüntüyü inceledi. Özel ekip, kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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