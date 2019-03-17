Van'da 'horoz dövüşü' operasyonu

Müslim SARIYAR VAN,(DHA) Van'ın İpekyolu İlçesi'nde 'horoz dövüşü' düzenlendiği tespit edilen bir iş yerinde baskın yapıldı. Yapılan denetimde 49 kişiye Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatlar Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanırken, dövüşlerde kullanılan 100 horoz koruma altına alındı. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesinde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde 100 adet horozun yanı sıra bir ring, dövüş sonrası yaralanmış horozlara müdahalede kullanılan flaster, tuzluk, makas, kanlı bez parçaları, 8 kutu ilaç ve 5 bin 395 TL para ele geçirildi. Bunun üzerine 49 kişiye Kabahatler Kanunun 34'üncü maddesince 15 bin 680 TL idari para cezası uygulanırken, horoz dövüştürdüğü tespit edilen 14 şüpheliye Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ve Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda işlem yapıldı. İş yerinde bulunan 10 adet horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı. GÜZELLİK YARIŞMASI YAPTIK, BASKIN OLDU İş yerinin işletmecisi olduğu iddia edilen kişi ise güzellik yarışması ve horoz satışı yapıldığını savunarak, Burada güzellik yarışması yaptık, baskın oldu. Herkes bir ücret verir, ihale ile horozlar satılır. Burada kumar oynanmıyor, horoz satın satılıyor. Burada herkesin kümesi var, apartmanda yaşayanların hayvanları burada. Güzellik yarışması için başvurumuzu da yapmıştık diye konuştu. Bazı horozların yaralanmasına üzüldüğünü kaydeden iş yeri sahibi, Ama fazla kan olmuyor, olsa da krem sürülüyor ve tedavi ediliyor. Hayvanlar diyorsunuz da insanlar da ringte boks yapıyor, paramparça oluyor. Pişmanım ama işsizim, yapacak bir şeyim yok dedi.

