Van'da hükümlülerin yetiştirdiği kazlar satışta

Bu yıl başlattıkları proje kapsamında, bin kaz yetiştirdiklerini belirten Karahan, gelecek yıl bunu 4 bine yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin de üreme noktası olan bölgede yetiştirilen, hükümlüler ve infaz koruma memurlarının büyük özenle bakımını yaptığı, sayıları kısa sürede bine ulaşan kazlar satışa sunuldu.

Karahan, şu bilgileri aktardı:

"Burada organik beslendikleri için hızlı büyüdüklerini gözlemliyoruz. İlk 2 ay çok önemli. Telef olmamaları için görevli arkadaşlar ilk 2 ay içeride besliyor. Kaz sayımızı artırarak bölge ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bulunduğumuz alanda hükümlü arkadaşlarımıza iş imkanı sağlamak adına ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kaz çiftliğimizi açtık. Hükümlülerimizin öğrendikleri bilgi ve becerilerini, buradan ayrıldıktan sonraki sosyal hayatlarına aktarabilmeleri adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz."

Karahan, proje çerçevesinde çiftlikte çalışan hükümlü ve bu kişilerden sorumlu infaz kurumu memur sayısını artırmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

