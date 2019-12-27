Van’da hurda malzemeler tarım aletlerine dönüşüyor

Vanlı 3 kardeş, çiftçilere tarım makinelerini daha ucuza mal etmek için hurda malzemesini bin bir emekle işleyerek tarım aletlerine dönüştürüyor.

Van Küçük Oto Sanayi Sitesinde dede mesleğini sürdüren kardeşler, büyük zorluklara rağmen çiftçilerin taleplerini yerine getiriyor. Hakverir kardeşler, dede mesleklerini 10 yıl önce vefat eden babalarından devraldı. Demircilik mesleğini tek başına omuzlamayı üstlenen en küçük kardeş İbrahim Hakverir, öğretmen ve mühendis ağabeylerinden de destek alarak zorlu mesleği sürdürmeyi başardı.

Hakverir kardeşler, 10 yıllık süre içinde Van yöresine has kültivatör ve yardımcı makine imalatını geliştirdi. Bunun üzerine çiftçilere tarım makinelerini daha ucuza mal etmek için bir çalışma başlattı. Kardeşler, hurdalıktan aldıkları demirleri ateşte döverek tarım aletlerine dönüştürdü. Kardeşlerin ürettiği tarım aletleri, Van bölgesindeki çiftçiler tarafından satın alınıyor.

“Kardeşime hafta sonu yardım ediyoruz”

İHA muhabirine konuşan Yüksek Ziraat Mühendisi Emre Hakverir, dede mesleği olan tarım malzemesi imalatı işini devam ettirdiklerini belirtti. İşletmenin 70 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden Hakverir, “Çiftçilerce marka haline gelmiş ve sürekli talep aldığından dolayı üretime devam ediyoruz. Ziraat mühendisi olarak bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Öğretmen ağabeyimle birlikte makine imalatı yapan kardeşime hafta sonu yardım ediyoruz. Bu şekilde rahmetli babamızdan kalan işletmenin devamını sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.