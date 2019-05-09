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Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Van’da yaşayan İran uyruklu metal heykel sanatçısı Ali Mutii, hurdalıklardan topladığı malzemelerle eşsiz heykeller yapıyor.Ülkesinde yaşadığı sorunlardan dolayı bir buçuk yıl önce Van’a yerleşen İran asıllı Ali Mutii, İskele Mahallesi’nde küçük bir atölye açtı.

Van’da yaşayan İran uyruklu metal heykel sanatçısı Ali Mutii, hurdalıklardan topladığı malzemelerle eşsiz heykeller yapıyor.
Ülkesinde yaşadığı sorunlardan dolayı bir buçuk yıl önce Van’a yerleşen İran asıllı Ali Mutii, İskele Mahallesi’nde küçük bir atölye açtı. Mutii, açtığı atölyede hurdacılardan topladığı malzemelerle ortaya birbirinden güzel heykeller çıkardı. Yaklaşık 40 yıl önce İran’da başladığı metal heykelciliğini kendi imkanlarıyla geliştiren Mutii, ülkesinde yaşadığı sorunlar nedeniyle, çok sevdiği mesleğine sığındığı ülke olan Türkiye’de devam etti. Ailesiyle Van’a yerleşen Mutii, mesleği sayesinde yeniden hayata tutunmayı başardı. Atık metal hurdalardan yaptığı sanatsal figürlerle dikkat çeken Mutii, İl Göç İdaresi Müdürlüğü desteğiyle kentte şu ana kadar 2 sergi açtı.
İHA muhabirine konuşan metal heykel sanatçısı Ali Mutii, hurda metallerden her türlü heykeli yapabildiğini belirtti. Metalden heykel yapmanın çok zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Mutii, “Yaklaşık bir buçuk yıl önce Van’a geldim. 50 yaşındayım ve metal heykel sanatçısıyım. Hurdadan her türlü heykeli yapabilirim. Hurdacıların yanına giderek demirin kilosunu 2 liradan satın alıyorum. Hurdacıdan uygun demiri bulmak ise çok zahmetli bir iştir. Şu ana kadar demir heykellerle Van’da iki sergi açtım. Birini 8 Mart Kadınlar Günü’nde, diğerini ise Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda açtım. Açılan sergilere ilgi ise çok iyiydi. Türk halkı çok iyi insanlardır. Ben bu yüzden kendilerine çok teşekkür ederim. Yapılan bu sanatın değerini de ancak sanatçılar anlar” dedi.
Daha büyük heykeller yapmanın maliyetli olduğunu dile getiren Mutii, belediyelerin talebi doğrultusunda kent meydanına metalden daha büyük heykeller yapabileceğini kaydetti.

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor

Van’da hurda metaller sanat eserine dönüşüyor
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