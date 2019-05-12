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Van'da 'Huzur ve Güven' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

VAN'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı, 1349 kişinin kimliğini sorguladı.

Van'da 'Huzur ve Güven' uygulaması

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı, 1349 kişinin kimliğini sorguladı.
Jandarmaya bağlı KOM, İstihbarat, TEM Şube ekipleri tarafından 84 ekip ve 540 jandarma personeliyle gerçekleştirilen uygulamada, 1349 kişinin kimliği sorgulandı. Uygulamada, 2'si İran uyruklu 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.
Uygulamanın, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarına devam etmesi için sık sık yapılacağı belirtildi.

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Van'da 'Huzur ve Güven' uygulamasıVan'da 'Huzur ve Güven' uygulamasıVan'da 'Huzur ve Güven' uygulaması

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