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  4. Van'da ihale yolsuzluğu soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Van'da ihale yolsuzluğu soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

VAN'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bazı kurum kantinlerinde ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullandıkları belirlenen ve aralarında kamu personeli ile firma sahiplerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bazı kurum kantinlerinde ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullandıkları belirlenen ve aralarında kamu personeli ile firma sahiplerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Van'da Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı kurum kantinlerinde ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, resmi evrakta sahtecilik, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu personelenin de bulunduğu 18 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü kamu personeli, 3'ü Van ilinde faaliyet gösteren firma sahipleri olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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