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Van'da ihaleye fesat karıştıran 2 kişinin işine son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Van'da ihaleye fesat karıştıran 2 kişinin işine son verildi

Van Büyükşehir Belediyesi, "ihaleye fesat karıştırma" suçunu işledikleri tespit edilen iki sözleşmeli memurun işine son verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince yürütülen idari soruşturmalar sonucunda belediyede görevli sözleşmeli memurlar M.E. ile N.C'nin ihalelere fesat
karıştırdığı tespit edildi.

Söz konusu memurlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan belediye, idari soruşturma sonucunda "başkanlık olur" kararıyla sözleşmelerini feshetti.

Memurlarla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

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ihaleye fesat karıştırma Van Van Büyükşehir Belediyesi

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