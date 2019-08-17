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Van'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 18:00 | Son Güncelleme

Van'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İlçenin Mollakasım Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
kavga Tuşba Van

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