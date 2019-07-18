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Van'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

VAN-Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Van'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN-Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Van-Erciş karayolunun 25 kilometresindeki Yumrutepe mevkiinde meydana geldi. Erciş istikametinden Van'a gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 55 ABG 402 plakalı otomobil, önündeki seyir halinde olan ve ayrı şeritte dönüş yapan 65 MA 033 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, iki araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulaslarla Van'daki çeşitli hastanelere kardırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, yolu tek şeritten trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıVan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıVan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıVan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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