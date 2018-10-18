Van'da ilaç kaçakçılığı operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde İran uyruklu kişi, gümrük kaçağı ilaçla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçak ticaretle uğraşmayı planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu ticari araçta arama yaptı.

Aramada, İran uyruklu yolcu F.H.A'ya ait poşetler içerisinde gümrük kaçağı 6 bin 120 sıvı ampul, 7 bin 99 film tablet ile 3 bin 923 boş ilaç kutusu ele geçirildi.

Şüpheli F.H.A. gözaltına alındı.

