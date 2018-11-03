Van'da ilaç kaçakçılığı operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 26 bin 200 tablet kaçak ilaç bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçak ticaretle uğraşmayı planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu V.Ü. yönetimindeki 34 YT 9036 plakalı araçta arama yaptı.
Aramada, 26 bin 200 tablet kaçak uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildi.
Sürücü V.Ü. ile araçtaki T.A. gözaltına alındı.
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