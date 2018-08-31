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Van'da ilk kez göz içi tümör ameliyatı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2018 14:07 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabilen, ileri düzey operasyonlar arasında sayılan göz içi tümör ameliyatı gerçekleştirildi.

Van'da ilk kez göz içi tümör ameliyatı yapıldı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabilen, ileri düzey operasyonlar arasında sayılan göz içi tümör ameliyatı gerçekleştirildi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde ilk kez çok nadir görülen ve Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılan göz içi tümör ameliyatı yapıldı. Gözünde leke şikayetiyle gelen Gevi Teke (59), gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra 45 dakikalık başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversite hastanesi olarak amaçlarının hiçbir hastayı şehir dışına sevk etmeden Van'da tedavi olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Şu an hastanemizde, Türkiye'de 3-5 merkezde yapılabilen göz içi tümör hastalığının ameliyatı yapıldı. Bu da bizim ve hastanemiz için oldukça önemli. Zira bu hastaların normalde il dışına sevk edilmesi gerekiyordu. Ama hastamız il dışına sevk edilmeden ameliyatı çok başarılı geçmiş. Artık hastanemizde çok vasıflı işler yapılıyor. Hastalarımız artık bütün hastalıklarında bize müracaat edebilirler" dedi.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Batur ise üniversite hastanesinde artık ileri düzey cerrahi teknik gerektiren operasyonların yapılabildiğini ifade ederek, "Şu ana kadar göz çevresindeki ve göz kapaklarındaki tümörleri tedavi ediyorduk. Ancak göz içi tümörleri hem nadir görülüyor, hem de birkaç merkezde yapılan bir tedaviydi. Bu ameliyatı yapan merkezlerden biri de artık bizim üniversitemiz oldu. Ameliyatımız 45 dakika kadar sürdü. Gözün içerisindeki tümörler çok nadir görülüyor, çok da ince beceri, tecrübe istiyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bu tedavi sadece Ankara'da, İstanbul'da ve Antalya'da var. Bunun haricinde bu tedaviyi yapan çok fazla merkezimiz yok. Hasta gözde leke şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız detaylı incelemeden sonra biz bunu tümör olarak değerlendirdik. Gerekli muayenelerimizi yaptık. Teşhisimizi kesinleştirdikten sonra sınırlarını belirlemeye çalıştık. Sınırlarını da belirledikten sonra biz uygun anestezi altında ameliyatımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.
YYÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Cengiz Demir de hastanenin gurur günlerinden olduğunu belirterek, cerrahi operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik etti.

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Van'da ilk kez göz içi tümör ameliyatı yapıldıVan'da ilk kez göz içi tümör ameliyatı yapıldı

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