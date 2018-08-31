Van'da ilk kez göz içi tümör ameliyatı yapıldı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabilen, ileri düzey operasyonlar arasında sayılan göz içi tümör ameliyatı gerçekleştirildi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde ilk kez çok nadir görülen ve Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılan göz içi tümör ameliyatı yapıldı. Gözünde leke şikayetiyle gelen Gevi Teke (59), gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra 45 dakikalık başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversite hastanesi olarak amaçlarının hiçbir hastayı şehir dışına sevk etmeden Van'da tedavi olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Şu an hastanemizde, Türkiye'de 3-5 merkezde yapılabilen göz içi tümör hastalığının ameliyatı yapıldı. Bu da bizim ve hastanemiz için oldukça önemli. Zira bu hastaların normalde il dışına sevk edilmesi gerekiyordu. Ama hastamız il dışına sevk edilmeden ameliyatı çok başarılı geçmiş. Artık hastanemizde çok vasıflı işler yapılıyor. Hastalarımız artık bütün hastalıklarında bize müracaat edebilirler" dedi.