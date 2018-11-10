HABER

Van'da ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

VAN'da ilk kez yapılan Endoskopik Timpanoplasti ameliyatıyla, işitme kaybı yaşayan Yeter Uzunyay (25), sağlığına kavuştu.

Van'da ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da ilk kez yapılan Endoskopik Timpanoplasti ameliyatıyla, işitme kaybı yaşayan Yeter Uzunyay (25), sağlığına kavuştu. 10 yıldır yaşadığı rahatsızlıktan kurtulduğunu söyleyen Uzunyay büyük mutluluk yaşadığını belirtti.
Çaldıran ilçesinde oturan 4 çocuk annesi Yeter Uzunyay, işitme kaybı nedeniyle geçen hafta Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. KBB uzmanı Opr. Dr. Yaser Sait Çetin tarafından muayene edilen Uzunyay'ın sol kulağında işitme kaybı olduğu belirlenip ameliyat yapılmasına karar verildi. Opr. Dr. Çetin tarafından Edoskopik Timpanoplasti ameliyatı yapılan Uzunyay, sağlığına kavuştu. Yeter Uzunyay, 10 yıldır yaşadığı rahatsızlıktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Opr. Dr. Çetin'e teşekkür etti.
Edoskopik Timpanoplasti ameliyatının Van'da ilk kez yapıldığını belirten Opr. Dr. Çetin, bu ameliyatın dünya çapında giderek yaygınlaştığını söyledi. Opr. Dr. Çetin, "Hastanemizde ilk kez başarılı bir ameliyat yaptık. Endoskopik olarak kulak kemikçiği içerisindeki bir patolojiyi düzelttik. Kemikçiler hareketsizdi. Hasta bu nedenle duymuyordu. Bu nedenle hastaya endoskopik ameliyat yaptırdık. Bu ameliyatın avantajı herhangi bir kesi olmadan, kulak içine girerek zarı kaldırıp, kemikçik zinciri sağlayıp, daha sonra müdahale etmektir. Endoskopik ameliyatlarda sonra hastaların az yatıyor, daha az kanama oluyor" dedi.
'BAŞARILI AMELİYAT'
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mehmet Parlak ise, Endoskopik ameliyatın Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de bir ilk olduğunu belirterek, "Bu yöntem hastanemizde sol kulağında işitme sıkıntısı yaşayan bir hastamıza uyguladı. Bu ameliyat çok başarılı oldu. Hastamız, 10 yıldır sol kulağında işitme sıkıntısı yaşıyordu. Bunun için Ankara ve İstanbul gibi kentlere yönlendirilmişti. Bu da hasta için ekonomik kayıplara sebep oluyor. Biz hastanemizin bütün imkanlarını kullanarak bu ameliyatı gerçekleştirdik. Hastanemiz bin 500 yataklı ve tam donanımlı bir hastane" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Van'da ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştuVan'da ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştuVan'da ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştuVan'da ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
53 Dicle Elektrik çalışanı ilk yardım sertifikasını aldı53 Dicle Elektrik çalışanı ilk yardım sertifikasını aldı
Üniversite öğrencileri bir günde 150 kişiyi organ bağışçısı yaptıÜniversite öğrencileri bir günde 150 kişiyi organ bağışçısı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lingual teknik (içten tel tekniği) ile invisalign tedavilerinin 5 farkı

Lingual teknik (içten tel tekniği) ile invisalign tedavilerinin 5 farkı

Gülüşümüzü estetik hale getirmek mümkün mü?

Gülüşümüzü estetik hale getirmek mümkün mü?

Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir?

Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir?

Zatürre nedir? Zatürre bulaşıcı mı? Zatürre belirtileri nelerdir? Zatürre tedavisinde herkes zatürre aşısı kullanmalı mı?

Zatürre nedir? Zatürre bulaşıcı mı? Zatürre belirtileri nelerdir? Zatürre tedavisinde herkes zatürre aşısı kullanmalı mı?

Kök hücre konusundaki gelişmeler bebek sahibi olmak isteyenlere umut veriyor

Kök hücre konusundaki gelişmeler bebek sahibi olmak isteyenlere umut veriyor

Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları

Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.