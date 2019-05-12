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Van'da inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğu başladı. Balıkların, engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şölen ve martıların onları avlama çabası, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Van'da inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğu başladı. Balıkların, engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şölen ve martıların onları avlama çabası, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tarafından tedbir alınıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel bir şölen sunuyor. Erciş ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan balık bendine göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalinin görsel şovu ve martıların onları avlama çabası ilgiyle izlendi.
İNCİ KEFALİ FESTİVALİ 24 MAYIS’TA
Bu arada, bu yıl 24- 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 9'uncu Uluslararası İnci Kefali Kültür, Sanat Festivali'nin hazırlıkları da önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Bu yılki festivale yurt içi ve yurt dışından 50 bin kişinin katılması hedefleniyor.

FOTOĞRAFLI

Van'da inci kefalinin zorlu yolculuğu başladıVan'da inci kefalinin zorlu yolculuğu başladıVan'da inci kefalinin zorlu yolculuğu başladıVan'da inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı

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