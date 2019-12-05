HABER

Van’da incir ağacı aralık ayında meyve verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir evin bahçesindeki 20 yıllık incir ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşkına çevirdi.Türkiye’de yaygın olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen, soğuğa ve don olaylarına karşı dayanıksız olan incir ağacı, Van’da kış mevsiminde meyve verdi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir evin bahçesindeki 20 yıllık incir ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşkına çevirdi.
Türkiye’de yaygın olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen, soğuğa ve don olaylarına karşı dayanıksız olan incir ağacı, Van’da kış mevsiminde meyve verdi. Aralık ayında kar yağışıyla yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte yaprak döken incir ağacında meyve görenler durumu şaşkınlıkla karşılandı.
İHA muhabirine konuşan ev sahibi Uğurcan Okyayla, incir ağacının yaklaşık 20 yıllık olduğunu ve yaprağını dökmesine rağmen meyve verdiğini belirtti. Ağacı görenlerin ‘Van’da incir ağacı yetişir mi? İncir ağacı aralık ayında nasıl meyve verir’ şeklinde şaşırdığını dile getiren Okyayla, ağacı gören bazı vatandaşların özçekim yaptığını söyledi.

"Meyvesi çok güzel"
İncir ağacının senede bir kaç kez meyve verdiğini ve meyvesinin de çok güzel olduğunu ifade eden Okyayla, “İncir ağacımız yaklaşık 20 yıllıktır. Kışın ortasında bile meyve verebiliyor. Ağacı ilk gören vatandaşlar şaşırıyor. Meyvesi büyüdüğü zaman tadı çok güzel oluyor. Yağmur yağışının ardından ağaç yapraklarını döktü. Ancak üzerinde meyvesi kaldı” dedi.
Erek Dağı’nın kar yağışıyla beyaza büründüğünü ancak buna rağmen incir ağacının meyve verdiğine dikkat çeken Okyayla, incir ağaçlarının son günlerde yoğun ilgi çektiğini kaydetti.

PARTNERDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay olduDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu
Valinin ismini kullanarak vakfı dolandırdılarValinin ismini kullanarak vakfı dolandırdılar
57 yaşındaki Zümrüt teyze, rahat nefes alabilmek istiyor57 yaşındaki Zümrüt teyze, rahat nefes alabilmek istiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri!

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay! Öldürülmeseydi...

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay!

Ordu'daki Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Genç kızın katilinin ifadesi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız internetten tanıştığı kişinin yanına Adana'ya gitmiş

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili son durum!

Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili son durum!

Trump'tan azil soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Zelenskiy'den ABD'ye iyilik yapmasını istedim

Trump kendin böyle savundu: ABD'ye iyilik yapmasını istedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.