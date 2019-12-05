Van’da incir ağacı aralık ayında meyve verdi

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir evin bahçesindeki 20 yıllık incir ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye’de yaygın olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen, soğuğa ve don olaylarına karşı dayanıksız olan incir ağacı, Van’da kış mevsiminde meyve verdi. Aralık ayında kar yağışıyla yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte yaprak döken incir ağacında meyve görenler durumu şaşkınlıkla karşılandı.

İHA muhabirine konuşan ev sahibi Uğurcan Okyayla, incir ağacının yaklaşık 20 yıllık olduğunu ve yaprağını dökmesine rağmen meyve verdiğini belirtti. Ağacı görenlerin ‘Van’da incir ağacı yetişir mi? İncir ağacı aralık ayında nasıl meyve verir’ şeklinde şaşırdığını dile getiren Okyayla, ağacı gören bazı vatandaşların özçekim yaptığını söyledi.

"Meyvesi çok güzel"

İncir ağacının senede bir kaç kez meyve verdiğini ve meyvesinin de çok güzel olduğunu ifade eden Okyayla, “İncir ağacımız yaklaşık 20 yıllıktır. Kışın ortasında bile meyve verebiliyor. Ağacı ilk gören vatandaşlar şaşırıyor. Meyvesi büyüdüğü zaman tadı çok güzel oluyor. Yağmur yağışının ardından ağaç yapraklarını döktü. Ancak üzerinde meyvesi kaldı” dedi.

Erek Dağı’nın kar yağışıyla beyaza büründüğünü ancak buna rağmen incir ağacının meyve verdiğine dikkat çeken Okyayla, incir ağaçlarının son günlerde yoğun ilgi çektiğini kaydetti.

