Van'da "İnternet haberciliğinin geliştirilmesi" semineri

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yazılı medya kültürünün internet medyasına önderlik etmesini istediklerini bildirdi.

Duran, BİK ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle Van'daki bir otelde düzenlenen "İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi" eğitim seminerine katıldı.

Seminerde konuşan Duran, yerel gazeteleri çok önemsediklerini belirterek, "Yerel gazeteler bizim için çok önemli. Bizler yerel gazeteleri basının kılcal damarları olarak görüyoruz. Çünkü ulusal basının göremediği ve ulaşamadığı bir çok habere ulaşıp vatandaşlara aktaranlar yerel gazetelerimizdir. Bu yüzden yerel gazetelerimizin hem büyümesini hem gelişmesini çok önemsiyoruz." dedi.

Eğitim çalışmalarının süreceğini ifade eden Duran, internetin, basın dünyası açısından bazı değişim ve gelişimleri kaçınılmaz kıldığına dikkati çekti.

İnternetin gelişimiyle sektörde önüne geçilemeyen bazı gelişme ve değişimlerin yaşandığını anlatan Duran, medya sektörünü bu değişime hazırlamak gerektiğini vurguladı.

İnternetin dünyanın en hızlı ama en güvensiz iletişim aracı olduğunu aktaran Duran, "Yazılı medya kültürünün internet medyasına da sirayet etmesini, önderlik etmesini istiyoruz. İnternet medyası oluşacaksa yazılı medyanın kontrolünde, önderliğinde olmasını, o kültürün oraya da taşınmasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.